На в'їзді до Києва вже утворилися чималі затори.

До Києва повертаються мешканці, попри прохання влади зачекати з поверненням, бо в місті ще небезпечно та інфраструктура не готова до того, аби прийняти людей.

Як зазначає кореспондент ТСН, на в'їзді до Києва вже утворилися чималі затори, втім, все ж більша частина машин в чергах – це машини, які забезпечують життєдіяльність міста. Чимало машин підвозять їжу, також це волонтерські та військові автомобілі.

Але й машин з родинами тут достатньо. Люди наводять найрізномнітніші аргументи у відповідь на питання, чому вони так рано сюди їдуть. В когось закінчуються гроші, хтось просто психологічно не витримує бути далеко від дому. Особливо багато в машинах літніх людей, яким найважче переживати війну, тоді як дітей в машинах знімальна група поки не побачила. Водії кажуть: оскільки влада Києва закликає не поспішати повертатися до столиці, вони поки не перевозять сюди дітей.

При цьому всі, хто повертаються додому, кажуть, що їм вже не страшно – власне, це головний аргумент, який вони наводять.

"Війська відійшли трошки далі, також є робота, яку треба виконувати", – каже один з чоловіків за кермом авто.

Як повідомляв УНІАН, у Києві поступово відновлює повноцінну роботу наземний транспорт. Зокрема, станом на 5 квітня в місті курсують близько 150 автобусів і 30 трамваїв.

Крім того, відсьогодні у київському метро відкрили одразу дві пересадки між лініями: "Площа Льва Толстого" – "Палац спорту" та "Золоті ворота" – "Театральна".