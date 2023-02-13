На Прикарпатті будуть проводити навчання українських військових.

Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила, що на території області сьогодні можна буде почути вибухи:

"До уваги жителів області! Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - заявила чиновниця.

Відзначимо, що на минулому тижні на території Івано-Франківської області п’ять разів лунала повітряна тривога. Під час однієї з них було зафіксоване влучання в об’єкт енергетичної інфраструктури, у решті випадків російські ракети збивала система ППО.

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Також нещодавно Світлана Онищук повідомляла, що після обміну полоненими з російської неволі повернулися п’ять мешканців Прикарпаття.

Вибухи на Івано-Франківщині: останні новини на даний момент

Наприкінці грудня минулого року внаслідок російської ракетної атаки було зафіксоване влучання в будинок в Тлумацькому районі.

У серпні на Івано-Франківщині вийшла за ладу апаратура, котра оповіщає населення про небезпеку. Згодом недоліки були усунуті.

Окрім цього кілька разів були влучання в об’єкти енергетичної інфраструктури, однак точні місця прильотів з метою безпеки офіційно не розголошувалися.

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