Жінка з дитиною вижили завдяки тому, що російська ракета не вибухнула.

В Івано-Франківській області ракета російських окупантів влучила у приватний будинок. На момент удару жінка з дитиною перебували в сусідній кімнаті. Вони вижили тільки завдяки тому, що ракета на розірвалася.

Подробицями терористичної атаки рашистів поділилася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Оніщук в офіційному Telegram-каналі. Голова написала: "Сьогодні ворог завдав удару по житловому будинку в нашій області, в якому проживають жінка з дитиною. На момент попадання вони перебували в сусідній кімнаті. На щастя, ракета не вибухнула, і вони залишилися живими. Цинізму ворога немає меж. Це зло має бути покаране".

Оніщук також розповіла про вимушену евакуацію в населеному пункті, по якому завдали удару. У радіусі 150 метрів від "прильоту" з 15 будинків тимчасово виселили всіх жителів. На місці інциденту працюють відповідні служби.

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Нагадаємо, раніше в Офісі президента розповіли, що ракета прилетіла прямо в приватний будинок в одному з сіл Івано-Франківської області, яке знаходиться майже за 1000 кілометрів від Росії. В ОПУ також показали руйнування від удару.

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Атака рашистів почалася після 6 ранку. Спочатку була оголошено тривогу у центральній і східній частинах України, а потім і на заході. Протягом кількох годин про звуки вибухів повідомлялося з Одеської, Київської, Житомирської, Сумської, Харківської, Полтавської, Львівської та інших областей.

У столиці уламки ворожих ракет пошкодили ряд об'єктів: три приватні будинки та один автомобіль у Дарницькому районі, промислове підприємство у Голосіївському та дитячий майданчик у Печерському.

Рашисти також поцілили по об'єктах інфраструктури в Івано-Франківській, Харківській, Одеській та Львівській областях. Через це в регіонах введені екстрені відключення світла.

Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, рашисти випустили 69 ракет, 54 з яких збили. Атакували з Ростовської області, акваторій Каспійського і Чорного морів.

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