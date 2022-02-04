Ним виявився спеціаліст у ІТ-сфері. Він "мінував" держустанови через особисту неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому.

Служба безпеки України затримала 39-річного харків’янина, який відправляв анонімні електронні листи про неправдиві замінування державних установ.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що харків’янин протягом грудня минулого року здійснив щонайменше чотирнадцять анонімних повідомлень про мінування різних об’єктів. Зокрема, він "мінував" Харківську обласну державну адміністрацію, Харківський апеляційний суд, міжнародний аеропорт "Харків", залізничні та автомобільні вокзали, а також торговельно-розважальні центри міста.

"Псевдомінером виявився спеціаліст в ІТ-сфері, який при відправці анонімних електронних листів використовував спеціальні комп’ютерні програми для приховування свого місцезнаходження", - йдеться у повідомленні.

Оперативники СБУ затримали зловмисника за місцем його мешкання після чергового повідомлення про мінування. Встановлено, що мотивами злочинних дій харків’янина була особиста неприязнь до правоохоронних і судових органів України, а також до влади в цілому.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 та ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Перевіряється можлива причетність зловмисника до співробітництва з іноземними спецслужбами.

В СБУ додали, що за вчинення таких злочинів передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років. Крім цього, зловмиснику доведеться також компенсувати десятки тисяч витрат державних та комерційних установ, що зазнали збитків від його протиправних дій.

Нагадаємо, в Україні збільшили тюремні терміни для псевдомінерів. За неправдиві повідомлення про загрозу критично важливим об’єктам інфраструктури "жартівники" можуть провести за ґратами від чотирьох до восьми років.

Додамо, за даними МВС, 70% повідомлень про мінування в січні надходять з Росії та Білорусі.

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