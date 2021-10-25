Учасники акції заявляють, що Росія взяла курс на ізоляцію окупованих територій, навіть ціною високої смертності від COVID-19.

У Києві біля російського посольства переселенці та активісти протестували проти штучної ізоляції окупованих територій Донбасу.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 20 внутрішньо переміщених осіб з окупованих територій Луганської та Донецької областей, представники організації "Восток SOS" та Української народної ради Донеччини та Луганщини провели акцію протесту з вимогою до Росії відкрити пункти пропуску на лінії розмежування, щоб жителі окупованих територій могли виїхати на контрольовану владою частину України і зробити щеплення чи отримати лікування від COVID-19.

Учасники акції заявили, що Росія, починаючи з 2020 року, провадить спрямовану політику на ізоляцію окупованих територій від України, а останнім часом окупаційні адміністрації посилили відповідні заходи під приводом карантинних обмежень у зв’язку з новою хвилею розповсюдження коронавірусної хвороби.

Учасники акції вимагають від Російської Федерації припинити ізоляційні заходи та дозволити жителям окупованих територій без обмежень перетинати КПВВ, оскільки епідемічна ситуація там значно гірша, ніж на підконтрольних територіях.

"Ще півтора роки тому Росія налаштувалася на розрив зв’язків між українцями в окупації та українцями на вільних територіях, і вже тоді більшість КПВВ була закрита, а коронавірусна криза ще й наклалась на цю політику. Це призвело до того, що Росія фактично вбиває людей на окупованих територіях, які залишилися без вакцини та без доступу до лікування", - наголосив учасник акції, виконавчий директор "Восток SOS" Костянтин Реуцький.

Він переконаний, що українська влада повинна активніше й рішучіше діяти на всіх міжнародних переговорних майданчиках з метою посилення тиску на РФ.

"Потрібно кричати і вимагати, щоб Захід все таки схаменувся і визнав таку політику Росії міжнародним злочином, злочином проти людяності. Потрібні не "декоративні" санкції, а справжній політичний і економічний тиск на Росію. Якщо цього не зробити, то далі буде ще гірше", - сказав Реуцький.

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Також він додав, що нині ніхто не знає достовірних даних щодо смертності та захворюваності на COVID-19 на окупованих територіях.

"Звісно, що окупаційні адміністрації занижують цю статистику, але навіть вони визнають, що смертність від COVID-19 там вища, ніж на неокупованих територіях. Якщо у нас вона менше 3% від захворілих, то вони визнають, що в них – 7,8%", - сказав Реуцький.

Він наголосив, що на окупованих територіях Донбасу немає вакцин від COVID-19, не здійснюється ефективне лікування, і в аптеках навіть немає ліків для того, щоб знімати симптоми хвороби.

Крім того, Реуцький зазначив, що з проблемами стикаються навіть ті мешканці окупованих територій, які намагаються потрапити в Україну через державний кордон з РФ на Харківщині, адже Росія не визнає сертифікати про вакцинацію, видані окупаційними адміністраціями, і відповідно російські прикордонники не пропускають людей на територію РФ, звідки вони планували дістатися України.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що епідситуація на окупованих територіях Криму і Донбасу дуже напружена.

Він додав, що Україна готова направити на неконтрольовані території гуманітарну допомогу.

Автор: Дмитро Хилюк