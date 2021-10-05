Зокрема, секретар РНБО відзначив, що спочатку треба вакцинувати усіх дорослих.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов розповів, коли почнуть вакцинувати дітей від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.

"Коли ми почнемо вакцинувати дітей? Спочатку треба вакцинувати усіх дорослих, а потім переходити до дітей", - сказав Данілов.

Також він прокоментував можливість вакцинації третьою дозою вакцинами Pfizer та Moderna.

"Є фахові люди, які є медичними представниками. Ви знаєте, що я не є людиною з медичною освітою, хоча володію латиною з урахуванням своєї першої освіти", - сказав Данілов.

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Своєю чергою, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначив, що для початку треба підняти рівень щеплень першою і другою дозою, а потім говорити про третю.

Він наголосив на важливості вакцинації якомога більшого числа населення.

"Питання полягає у посиленні вакцинації. Вакцини є. На фоні різних чуток, що вакцини не потрібні - важливо зараз їх використовувати", - заявив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров'я, в Україні вже зробили понад 13 млн щеплень від COVID-19. Повністю імунізовані та отримали дві дози 5 млн 820 тис. 725 осіб.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Віталій Саєнко