Попередньо, побиття кваліфікували як перевищення військовим влади чи службових повноважень в умовах воєнного стану, йому загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом побиття командиром взводу однієї із військових частин на Житомирщині підлеглого солдата.

Як повідомляє прес-служба ДБР, розслідування розпочато на підставі матеріалів Військової служби правопорядку.

Нагадується, що 11 березня у соцмережах з’явилося відео з побиттям строковика його командиром.

Відео дня

"У ході перевірки було підтверджено, що інцидент стався в одній із військових частин на Житомирщині того ж дня після обіду. З пояснень молодшого лейтенанта, "виховну бесіду" із застосуванням ударів руками та ногами він провів через перебування солдата, начебто, у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі життю та здоров’ю солдата нічого не загрожує, тяжкість отриманих тілесних ушкоджень встановлюється.

Попередня кваліфікація правопорушення: перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

Лейтенант побив строковика на Житомирщині - що відомо

Як повідомляв УНІАН, напередодні у соцмережах оприлюднили відео, на якому офіцер ногами б'є солдата-строковика. За даними ЗМІ, офіцером виявився командир другого взводу роти охорони лейтенант Віктор Вітусевич.

Сам Вітусевич на своїй сторінці в Facebook записав відеозвернення, в якому визнав побиття та заявив про свою готовність понести покарання. Військовий натякнув, що побитий ним солдат нібито вживав алкоголь.

У 190-му навчальному центрі, який розташований в селищі Гуйва Житомирського району та де сталося побиття, повідомили про початок службового розслідування з цього приводу.

У центрі наголосили, що наразі фігуранти інциденту відсторонені від виконання службових обов'язків до кінця розслідування.

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