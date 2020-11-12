Майже 37% громадян впевнені, що в результаті реформи децентралізації ситуація в Україні в цілому покращиться.

Майже 60% українців вважає, що реформа децентралізації влади є необхідною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, які на прес-конференції представив генеральний директор КМІС Володимир Паніотто.

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Так, 25,5% респондентів вважають, що реформа децентралізації безумовно потрібна, 33,2% - скоріше потрібна, 10,5% - скоріше не потрібна, 6,7% - безумовно не потрібна, 24% було важко сказати.

Щодо темпів реалізації, то 2,5% опитаних вважають, що реформа реалізується занадто швидко, 4,4% - швидко, 25,2% - нормальними темпами, 34,1% - повільно, 12,4% - занадто повільно, 21,5% - важко сказати або відмовилися відповідати.

Як свідчать дані опитування, 36,9% населення вважає, що в результаті реформи ситуація в країні в цілому покращиться, 36% - не зміниться, 9,8% - погіршиться, 17,3% - важко сказати або відмовились відповідати.

Крім того, 29,5% опитаних вважають, що надання додаткових повноважень та ресурсів органам місцевого самоврядування призведе до прискорення розвитку громади, 22,7% - до зростання корупції в громаді, 15,7% - до формування непідконтрольної місцевої влади, 14,8% - до прискорення розвитку країни.

Як проводилося опитування

В рамках щорічного опитування Київським міжнародним інститутом соціології було проведено інтерв’ю серед 2 тис. респондентів у всіх регіонах України, крім окупованих Росією територій Криму та Донецької і Луганської областей. Теоретична похибка вибірки становить 3,3%.

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Автор: Антоніна Доломанжи