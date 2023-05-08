Не буде масових заходів, правоохоронці перевірятимуть документи.

В Одеській області на 8 та 9 травня посилюють заходи безпеки. Як зауважив т. в. о. начальника регіонального главку Національної поліції Іван Жук, у День пам'яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні значно посилюють публічну безпеку. Зокрема, порядок забезпечуватимуть поліцейські, працівники Національної гвардії та інші представники сил оборони.

"Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни проводитися не будуть", - акцентує керівник.

За його словами, наряди правоохоронців наблизять до пам’ятників та меморіальних комплексів. Вибухотехніки та кінологи обстежать цю територію на наявність небезпечних предметів. Крім того, на місцях у громадян перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів.

Відео дня

Також на вулицях працюватимуть поліцейські-переговорники: групи превентивної комунікації спрямовані на недопущення інцидентів, які можуть створюватися штучно.

У приміщенні одеського главку поліції ситуаційний центр здійснюватиме цілодобовий моніторинг оперативної обстановки в регіоні та керуватиме підрозділами, що охоронятимуть громадський порядок.

Населення просять ставитися із розумінням до роботи правоохоронців та з повагою один до одного. Також рекомендується уникати скупчень людей.

"Ми пам’ятаємо подвиг героїв, які поклали життя, щоб захистити Україну від нацистських окупантів, і віддаємо їм шану, але не варто забувати, що просто зараз українці б’ються проти московитів, які не дотримуються жодних правил ведення війни",- наголосив Жук.

Чи буде коменданська година в Одесі на свята - що відомо

Нагадаємо, в Одесі військові не пропонували запроваджувати тривалу комендантську годину 8-9 травня, але рекомендували владі обмеження, зокрема, не допускати скупчень людей.

Військові не виключають, що в ці дні по півдню країни ворог може завдати нових ударів. Скоріш за все, окупанти нарощуватимуть засоби тиску на мирне населення, бо цей їхній спосіб протидії ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: