Військові не виключають, що найближчим часом по півдню країни ворог може завдати нових ударів.

В Одесі військові не пропонують запроваджувати тривалу комендантську годину 8-9 травня, але обмеження будуть.

Як повідомила на брифінгу керівниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, поки військові не пропонували владі тривалої комендантської години 8-9 травня, як це було торік.

"Ми надали відповідні рекомендації місцевій владі. Коли рішення буде ухвалене, вони його оприлюднять, але ми не пропонували тривалої комендантської години, наприклад, протягом доби", - сказала вона.

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Гуменюк додала, що обмежень у переміщенні людей 8-9 травня, ймовірно, не буде, проте рекомендовано не допускати масового скупчення.

"Ми ще не отримали відповіді від місцевої влади", - сказала вона.

В той же час військові не виключають, що найближчим часом по півдню країни ворог може завдати нових ударів.

"Дуже не люблю слово "очікувати" атаки – ми їх не очікуємо, бо сюди нікого не запрошували. Ми готові до того, що вони (російські військові – УНІАН) можуть застосувати атаки. Скоріш за все, вони нарощуватимуть засоби тиску на мирне населення. Це їхній спосіб протидії ЗСУ…", - додала Гуменюк.

За її словами, ворог збільшив кількість атак на Херсонщині, у тому числі й через "вкиди" російських воєнкорів, які тиражувалися у ЗМІ, про нібито висадку ЗСУ на лівобережжі.

Як відомо, у 2022 році комендантська година в Одесі та області тривала понад добу - з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.

Тривала комендантська година у Херсоні: що відомо

У Херсоні з 20:00 5 травня до 06:00 8 травня триватиме комендантська година. Протягом цих 58 годин пересуватися та перебувати на вулицях міста буде заборонено. Також Херсон буде закрито на вʼїзд та виїзд. Ця комендантська година викликана тим, що правоохоронці повинні відпрацювати свої заходи у місті.

У Херсонській ОВА запевнили, що людей через затяжну комендантську годину "замикати вдома не будуть". Тих, у кого були заплановані поїздки, та які мають усі підтверджуючі документи, правоохоронці супроводять до вокзалу.

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