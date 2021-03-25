Сьогодні співробітники української спецслужби відзначають професійне свято.

Відразу на кількох радіостанціях окупованого Криму сьогодні прозвучало зашифроване привітання з Днем Служби безпеки України, який відзначається 25 березня.

Про це повідомляє ТСН із посиланням на власні джерела, публікуючи відповідне відео.

Зокрема, кримчани могли почути відразу два повідомлення такого змісту російською мовою:

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"Вітаємо колишніх колег з театру на Івана Франка в Сімферополі з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має термінів давності. Від колективу театру на Володимирській".

"Колеги з театру на Володимирській вітають колишніх колег з театру на Івана Франка з професійним святом. Ми вас не забуваємо, наша пам'ять не має строків давності".

Відомо, що на сленгу спецслужб "театр" - це відділення СБУ. У Сімферополі на вулиці Франка до окупації розташовувалося управління СБУ в АР Крим, а центральне управління СБУ знаходиться в Києві на вулиці Володимирській.

Повідомляється, що через привітання російська ФСБ вже почала перевірку і намагається встановити його замовника.

Окупація Криму: довідка УНІАН Росія окупувала український Крим, ввівши на територію півострова військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі було підписано так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

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Автор: Юрій Годован