За словами президента, на сьогодні серед стратегічних завдань служби – її реформування відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації окремих районів Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Служби безпеки України з професійним святом та 29-ою річницею створення СБУ.

Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.

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Глава держави зазначив, що захист національної безпеки України є важливою місією, та подякував працівникам СБУ за їхню роботу.

«Саме ваша спецслужба покриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях», – зазначив президент.

Також Зеленський наголосив на здобутках СБУ, зокрема затриманні терористів, запобіганні терактам, протидії інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідації потужних злочинних угруповань.

«Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим», – сказав президент.

За його словами, на сьогодні серед стратегічних завдань СБУ – реформа та перетворення служби відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації окремих районів Донбасу.

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Автор: Наталя Нічишина