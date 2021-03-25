Президент України Володимир Зеленський привітав співробітників та ветеранів Служби безпеки України з професійним святом та 29-ою річницею створення СБУ.
Про це йдеться у повідомленні на сайті президента.
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Глава держави зазначив, що захист національної безпеки України є важливою місією, та подякував працівникам СБУ за їхню роботу.
«Саме ваша спецслужба покриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій Україні: і в мирних містах, і на передовій, і на окупованих територіях», – зазначив президент.
Також Зеленський наголосив на здобутках СБУ, зокрема затриманні терористів, запобіганні терактам, протидії інформаційним загрозам та іноземним агентам, ліквідації потужних злочинних угруповань.
«Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО. Без вашої роботи довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим», – сказав президент.
За його словами, на сьогодні серед стратегічних завдань СБУ – реформа та перетворення служби відповідно до моделі найкращих світових спецслужб, а також підготовка до деокупації окремих районів Донбасу.
Санкції проти Медведчука, Козака та їх дружин: що відомо
- 2 лютого президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій щодо народного депутата від партії «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми компаній, які є засновниками телеканалів «112 Україна», «ZIK» і «NewsOne».
- Мовлення цих телеканалів було припинено в цифровому мультиплексі та кабельних мережах в ніч проти 3 лютого. Однак попри заборону, ефіри продовжувалися на YouTube.
- Після запровадження санкцій цивільна дружина Козака – Наталія Лавренюк, а згодом і дружина Віктора Медведчука – телеведуча Оксана Марченко потрапили до бази «Миротворця».
19 лютого РНБО ухвалила рішення про застосування санкцій проти 19 юридичних та 8 фізичних осіб. Серед них Віктор Медведчук і його дружина Оксана Марченко, а також цивільна дружина козака Наталія Лавренюк.
Марченко після введення санкцій заявила, що вступає в партію «Опозиційна платформа – За життя».
16 березня Віктор Медведчук подав позов про оскарження санкцій проти себе.
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