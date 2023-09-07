В кожній клініці та лікарні керівник має простежити за тим, щоб жінки, які там працюють, стали на військовий облік

Народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко роз’яснив, чи повинно керівництво клініки чи лікарні якимось чином фіксувати, щоб їх працівники стали на військовий облік до центрів комплектування.

В ефірі телемарафону він підтвердив, що керівники медичних закладів мають простежити за тим, щоб жінки, які там працюють, стали на військовий облік.

"Так, вони мають це робити, вони зобов’язані це робити. По-перше, вони зобов’язані слідкувати, бо вони можуть бронювати відповідну кількість людей, згідно постанови, яка є, до 50% людей можуть бронювати, щоб вони залишалися. А те, що вони мають стати на облік, це також є відповідальність безпосередньо і підприємців, і лікарень, в яких вони (жінки - УНІАН) працюють. За цим керівники також мають слідкувати",- акцентував Костенко

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Він додав, що як правило, територіальні центри комплектування дають запити, хто має стати на облік. "Така процедура теж є. І потім керівники слідкують за тим, щоб ті чи інші особи стали на облік", - пояснив Костенко.

На уточнююче питання, скільки є часу від 1 жовтня в жінок, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, для того, щоб стати на облік, депутат відповів, що точної календарної дати не визначено.

"Це протягом жовтня, в найближчий час. І саме скільки для цього потрібно часу... не визначено. Звісно, якщо вони не стають, там вже є відповідальність загальна, як для всіх, які не стають на військовий облік, в тому числі. Тут вже безпосередньо ТЦК і правоохоронні органи будуть спілкуватися з приводу того, чому та чи інша особа, яка має за законом стати на облік, не стала", - зазначив він.

При цьому Костенко додав, що це не означатиме, що в той же день їх заберуть чи мобілізують.

"Все ж таки в нас всі спеціальності, наскільки я знаю, зараз в більшості укомплектовані. Але, якщо не буде вистачати, то це вже буде приймати рішення звичайно ТЦК уже на місцях", - пояснив він.

Також, депутат прокоментував, чи існують плани щодо подальшого розширення переліку професій і спеціальностей жінок, які згодом повинні теж стати на облік до центрів комплектування.

"Я не чув про такі плани. Сподіваюсь, що в нас буде більше чоловіків, які все ж таки будуть брати до рук зброю і захищати нашу країну. Для того, щоб нам не довелось розширювати список жінок, які мають взяти зброю і піти захищати. А добровільно, дійсно, хто хоче, може піти і захищати", - сказав Костенко.

Військовий облік для жінок - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила зміни до закону про мобілізаційну підготовку й мобілізацію, відповідно до якого жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають обов’язковому військовому обліку.

Кабмін підготував постанову, а Міноборони - наказ, яким запроваджено обов’язковий військовий облік жінок медичної та фармацевтичної спеціальностей із 1 жовтня цього року.

У Збройних Силах України роз’яснили деталі про потребу військового обліку для жінок з 1 жовтня. Так, з 1 жовтня на військовий облік будуть зобов'язані стати всі жінки-медики, тобто лікарі, медсестри, стоматологи, акушерки, фармацевти, віком від 18 до 60 років. Спеціальність враховується і за дипломом, і за фактичним місцем роботи. За порушення військовозобов'язаними правил військового обліку під час воєнного стану, на них може бути накладено штраф від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 850 до 1700 грн).

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