Крім депутатів, над законопроектом працювали представники громадських організацій, а також прокуратури та правоохоронних органів.

До Верховної Ради внесуть законопроект про декриміналізацію статті 301 Кримінального кодексу України, якою передбачено позбавлення волі за ввезення творів, зображень порнографічного характеру з метою збуту чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання. Відповідну пропозицію робоча група готувала понад півроку.

Про це сказав народний депутат України Максим Бужанський у коментарі агентству УНІАН. За його словами, в українському суспільстві частина громадян виступають за декриміналізацію цієї статті Кримінального кодексу України.

"Є молоді люди, які створюють акаунти на OnlyFans (сервіс платної підписки OnlyFans, де можна ділитися еротичним контентом – УНІАН). Вони знімають свої відео, фото, викладають і продають це. А на них полюють кіберполіцейські, які вступають з ними в листування під виглядом клієнтів і після цього фіксують отримання за це відео і фотографії плати", – розповів Бужанський.

Відео дня

За його словами, після цього з них або "знімають" гроші, або саджають їх до в'язницы. При цьому він наголосив, що це той випадок, коли людей карають "за дурницю, що не завдає нікому шкоди". Бужанський додав, що цей процес також породжує зловживання службовим становищем з боку правоохоронців, які порушують подібні справи і наживаються на цьому.

Депутат зазначив, що ситуація просто абсурдна, оскільки сервіс OnlyFans сплачує податки до бюджету, а тих, хто ним користується, саджають за злочин. У зв'язку з цим на базі правоохоронного комітету парламенту була створена робоча група на чолі з Владленом Неклюдовим. Крім депутатів, в ній працювали представники близько 10 громадських організацій, а також прокуратури та правоохоронних органів.

"Група працювала дуже довго – з лютого. Тому що складно описати, що потрібно вважати порнографією, забороненими речами, оскільки це оціночні судження", – розповів депутат.

Він підкреслив, що важливо було не зняти відповідальність за такі речі як насильство, дитяча порнографія, несанкціоноване поширення чиїхось особистих відео і фото, примус і торгівля людьми. За його словами, норма про порнографію – ще радянська, яка діяла "в умовах не тільки зовсім іншої держави, а й іншої системи моралі – це минуле тисячоліття".

Робота сервісу OnlyFans в Україні

Як відомо, в Україні працюють різні платформи з еротичним і порнографічним контентом, зокрема Pornhub і OnlyFans. Деякі українці завантажують туди свої фото і відео 18+.

Примітно, що з початку року завдяки OnlyFans в держбюджет надійшло майже 23 млн гривень. А народний депутат Ярослав Железняк повідомляв, що з початку 2023 року з сервісу OnlyFans до державного бюджету України надійшло 620 тис. доларів у вигляді "податку на Google". За його словами, це повністю знімає питання про доцільність декриміналізації порнографії.

Сервіс OnlyFans – це платформа з Великобританії, яка в основному використовується творцями контенту для дорослих. Вона дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок.

Вас також можуть зацікавити новини: