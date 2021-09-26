Вчителі там переважно похилого віку, тому далекі від комп'ютерних програм та онлайн уроків.

У так званій "ЛНР" учні змушені приносити зошити з виконаним домашнім завданням під чорний вхід школи, бо вчителі не обізнані в сучасних комп’ютерних технологіях.

Про це повідомляє українська служба Бі-бі-сі.

За їхніми даними, жоден навчальний заклад "республіки" не був готовий до "дистанційки" так, як про це показували у російських новинах. Вчителі там переважно похилого віку, тому далекі від комп'ютерних програм та онлайн уроків.

"Тож дистанційка зводилася до сміховинного пересилання через Viber фото завдання, на цьому високі технології завершувалися. А виконане письмове завдання батьки у визначений час приносили під чорний вхід до школи чи передавали через вікно у класі, - як справжні шпигуни", - йдеться у повідомленні.

Коли надходили скарги на такі методи викладання, то адміністрація школи тимчасово припиняла відповідну практику чи змінювала місце "явок" - і приймали зошити в іншому місці.

Окрім того, батьків змушували купувати за свої гроші рециркулятори – прилади для знезараження повітря ультрафіолетовим випромінюванням. При цьому в "ЛНР" ширилися чутки, що зацікавленим в цьому був місцевий виробник рециркуляторів.

Читайте такожВ МОН порахували, скільки шкіл навчають дітей російською

Нагадаємо, в Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих працівників навчальних закладів.

За словами Ляшка, запровадження карантину залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.

Так, за словами міністра, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.

Автор: Денис Прядко