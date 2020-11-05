За результатами дослідження ЮНІСЕФ, Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Верховна Рада України посилює кримінальну відповідальність за сексуальну експлуатацію дітей та розповсюдження дитячої порнографії.

Читайте такожСімейну пару, яка використовувала 4-річну дочку для створення порно, посадили на 12 років (фото)Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний законопроект № 3055 у першому читанні проголосували 286 народних депутатів.

Проект має назву "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації Конвенції Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильства (Ланцаротської конвенції)".

У пояснювальній записці вказується, що за результатами дослідження Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Україна входить у п'ятірку країн - найбільших виробників дитячої порнографії та в десятку "лідерів" з її поширення.

Так, з-поміж опитаних неповнолітніх осіб 14-18 років 11% показували своє оголене тіло; 7,8% – займалися сексом за певну плату; 3,2% – погоджувалися сфотографуватися або знятися у фільмі в оголеному вигляді. Результати дослідження "Комплексна оцінка масштабів продажу дітей, дитячої проституції й порнографії в Україні" були оприлюднені в 2010 році.

Запропоновані проектом № 3055 зміни до законодавства щодо захисту дітей від сексуальної експлуатації та насильства розроблені з метою імплементації положень Ланцаротської конвенції.

Що передбачає законопроект

Зокрема, в Кримінальному кодексі пропонується встановити, що за вчинення повнолітньою особою дій сексуального характеру з особою, яка не досягла 16 років, передбачається покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років.

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Також ККУ доповнюється кількома новими статтями: про покарання за "домагання дитини для сексуальних цілей"; ст. 301- 1, якою передбачається покарання за "свідоме одержання доступу, придбання, володіння, виготовлення або розповсюдження дитячої порнографії"; ст. 301-2 про покарання за свідоме одержання доступу до дитячої порнографії, володіння нею, її придбання, ввезення, виготовлення, збут або розповсюдження.

Законопроектом № 3055 також пропонується внести зміни до закону "Про охорону дитинства". Ними передбачено встановити, що якщо вік особи не встановлено, але є підстави вважати, що особа є дитиною, до встановлення її віку їй надається захист, передбачений для дитини згідно з законодавством про охорону дитинства.

Також передбачено визначити механізм запобігання (профілактики) і захисту дітей від сексуального насильства, запровадивши обов’язкове інформування для працівників, що контактують з дітьми, щодо насильства, експлуатації або інших проявів жорстокого поводження з дитиною.

Визначається порядок виявлення таких дітей, проведення опитування постраждалої дитини за дружньою до неї методикою.

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Автор: Надя Пришляк