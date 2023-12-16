Батьки дівчинки працюють у поліції Донецької області.

Олександра Шабалтій, якій через окупацію Росією Маріуполя, довелося з батьками-поліцейськими покинути місто, ввійшла до Національного реєстру рекордів України.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області. Зазначається, що мама й тато 7-річної Олександри Шабалтій продовжують службу у підрозділах поліції Донецької області, зокрема, документують наслідки російських обстрілів, допомагають людям у прифронтових населених пунктах.

"До повномасштабного вторгнення Росії родина мешкала в Маріуполі. Через окупацію міста сім’я була вимушена переїхати", - сказано в повідомленні. При цьому батьки займаються розвитком дівчинки, яка відвідує навчальний заклад, гуртки та спортивно-циркову школу в місті Дніпро. "За останні пів року Олександра брала участь у 7 спортивних змаганнях, де здобула призові місця", - сказано в повідомленні.

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В грудні 2023 року на манежі Дніпровського державного цирку 7-річна Олександра Шабалтій встановила Національний рекорд України, ставши наймолодшою повітряною гімнасткою, яка виконує вис на пальцях ніг.

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