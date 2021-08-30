Наймолодший біженець народився в аеропорту Кабула: йому лише тиждень.

До Одеси доставили понад 130 біженців з Афганістану.

Як повідомили у Головному управлінні Державної міграційної служби в Одеській області, 29 серпня з аеропорту "Бориспіль" до Одеси рятувальники привезли 133 громадян Афганістану, які виявили бажання виїхати зі своєї країни.

"Завдяки спільним зусиллям голови Одеської обласної державної адміністрації Сергія Гриневецького, медичних працівників, рятувальників, афганської діаспори, співробітників міграційної служби та перекладачів, прийняті громадяни Афганістану, які потрапили у тяжке становище", – йдеться в повідомленні.

Серед евакуйованих людей – 48 дорослих та 85 дітей, з яких наймолодшій дитині – 7 днів. Малюк народився в аеропорту Кабула, коли його мати чекала евакуації. Найстаршій евакуйованій – 85 років.

"Вона мужньо допомагала іншим матерям з дітьми", – повідомили в управлінні.

Читайте такожБританця, який відмовлявся їхати з Афганістану без своїх 200 тварин, успішно евакуювалиТакож наголошується, що двом дорослим надали медичну допомогу і госпіталізували в одну з лікарень. Завдяки своєчасній допомозі, їхньому життю зараз нічого не загрожує.

Усім евакуйованим зробили тест на наявність коронавірусної інфекції, хворих не виявлено.

Евакуація з Афганістану

Бойовики угруповання "Талібан" 15 серпня увійшли до столиці Афганістану Кабула, зайняли президентський палац і оголосили про повний контроль над територією країни. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з Афганістану.

США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Станом на 29 серпня в Україну вже прибуло шість евакуаційних літаків, які повернули понад 650 українців.

Автор: Лариса Козова