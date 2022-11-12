Тваринку знайшли у руїнах.

Працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося врятувати тваринку зі зруйнованого російськими окупантами будинку в Миколаєві.

"Сьогодні ворожа ракета зламала не одну долю, убивши сімох людей у Миколаєві. Але на руїнах житлового будинку рятувальники дістали уцілілу морську свинку. Це маленьке волохате створіння у пилюці – чи не єдине, що змусило посміхнутися хлопців тоді, коли від побаченого хочется кричати", – розповіли в Міністерстві внутрішніх справ і опублікували відповідне відео.

Обстріли Миколаєва 11 листопада

В ніч на 11 листопада російські окупанти обстріляли житловий будинок у Миколаєві.

Відео дня

Згодом мер міста Олександр Сенкевич повідомив, що у п'ятиповерховому житловому будинку зруйновані поверхи з 5-го по 1-й. Рятівники виявили тіла шістьох загиблих.

В Офісі президента повідомили, що сьомою жертвою стала людина, яка була госпіталізована, але померла в лікарні. Також відомо про одного пораненого.

Президент України Володимир Зеленський назвав нічну атаку росіян цинічною відповіддю держави-терориста на успіхи ЗСУ на фронті. Він запевнив, що окупанти відповідатимуть за кожен злочин проти України та українців.

Вас також можуть зацікавити новини: