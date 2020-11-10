Підозрюваний 4 роки вчився на авіаційного інженера та за цей час устиг 26 разів порушити правила дорожнього руху.

22-річний громадянин Єгипту, який у Харкові збив пішоходів на острівці безпеки, перебував в Україні незаконно. Відповідний факт з'ясувався в суді, де йому обирали запобіжний захід.

Читайте такожСмертельна аварія на Херсонщині: водію автобуса повідомили про підозруПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що він 4 роки вчився у Харкові на авіаційного інженера та за цей час устиг 26 разів порушити правила дорожнього руху.

«Його дозвіл на проживання сплив ще влітку. У суді він визнав провину в ДТП, та переконував, що його начебто підрізало інше авто. Суд арештував чоловіка на 2 місяці. Втім, він може вийти під заставу в 10 мільйонів гривень», – говориться у сюжеті.

Жахлива аварія у Харкові: деталі

7 листопада на перехресті проспекту Науки та вул. Космічної у Харкові сталася ДТП. Водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та збив пішоходів, які стояли на острівці безпеки.

Троє потерпілих – 48-річний чоловік, 10-річний хлопчик та жінка віком близько 50 років – доставлені до лікарні.

22-річного водія іномарки затримали, йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

9 листопада суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

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Автор: УНІАН