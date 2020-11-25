Адвокат родини потерпілих заявив, що буде оскаржувати виправдувальний вирок в апеляційному суді.

Суддя Октябрського райсуду Полтави Анатолій Савченко виправдав підприємця Наталію Саєнко, яка два роки тому на пішохідному переході у центрі міста збила неповнолітнього велосипедиста Артема Левченка, котрий згодом помер у лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, такий вирок суддя оголосив сьогодні.

Адвокат Саєнко Богдан Глядик після оголошення рішення суду повідомив журналістів, що цим вироком не встановлюється провина Левченка або Саєнко у ДТП, а вирішувалося питання тільки про те, чи доведена вина Саєнко.

"Висновки експертизи свідчать, що велосипедист порушив правила дорожнього руху… Обвинувачення не надало достатніх доказів провини Наталії Саєнко", - заявив адвокат.

Також суддя зняв арешт з автомобіля Саєнко.

Після оголошення вироку адвокат родини потерпілих Дмитро Семеха заявив, що родина потерпілих вважає несправедливим рішення суду про виправдання Саєнко, і буде оскаржувати цей вирок в апеляційному суді.

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Слід зазначити, що 7 жовтня на дебатах прокурор Володимир Стовбун попросив суд призначити Саєнко покарання у вигляді 8 років ув’язнення, а також задовольнити цивільний позов потерпілих до водія та стягнути з неї 19 тис. 734 грн на користь держави за витрати на проведення експертних досліджень.

ДТП в Полтаві: що цьому передувало

6 листопада 2018 року підприємець Саєнко за кермом Mercedes на пішохідному переході на вул. Соборності у Полтаві збила 14-річного велосипедиста Левченка. Він помер у лікарні 7 січня 2019 року, не приходячи до тями.

Поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 286 Кримінального кодексу (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть потерпілого).

Правоохоронці оголосили Саєнко про підозру, а суд обрав їй запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт. Пізніше суд пом’якшив їй запобіжний захід до нічного домашнього арешту, а згодом - до особистого зобов’язання.

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Автор: Олег Булашев