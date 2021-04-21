РЛС "Дуга" є візитівкою Чорнобильської зони відчуження та одним із її символів, зазначив Олександр Ткаченко.

Загоризонтну радіолокаційну станцію "Дуга" у Чорнобилі внесли до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив сьогодні, 21 квітня, повідомив міністр культури Олександр Ткаченко на сторінці в Facebook.

За його словами, команда міністерства ініціювала внесення "Дуги" до Держреєстру з метою її подальшого збереження.

"На жаль, з часом об’єкти, що знаходяться в Чорнобильській зоні поступово руйнуються. Якщо не вживати жодних заходів - Зона з роками буде спустошуватися. Цього не можна допустити, адже наша спадщина - не лише місцевість навколо електростанції. А й будівлі, що знаходяться на її території. Тож зараз ми працюємо над визначенням інших об’єктів, які повинні бути частиною списку нерухомих пам’яток. Наша мета - попередження знищення, коли це можливо", - розповів Ткаченко.

Міністр зазначив, що об'єкт є візитівкою Чорнобильської зони відчуження та одним із її символів.

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"Хоча сама "Дуга" і зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, об’єкт є однією із візитівок Зони та її символом. До того, це рішення підсилить шанси України на внесення Чорнобильської зони до ЮНЕСКО в цілому", - додав Ткаченко.

Загоризонтна РЛС "Дуга" у Чорнобилі: що відомо

Загоризонтна радіолокаційна станція "Дуга" - радянська станція для раннього виявлення запусків міжконтинентальних балістичних ракет.

Вона випромінювала сигнал, який міг бути почутий короткохвильовими радіоприймачами в усьому світі в період між липнем 1976 і груднем 1989. Це було схоже на різкий, повторюваний шум на частоті 10 мГц, через що на Заході її називали "Дятел". Випадкова частота стрибків порушувала мовлення радіоаматорів, громадські передачі, і в результаті надходили тисячі скарг з боку багатьох країн світу.

Відомо про три подібні станції в СРСР: у Чорнобилі, в російському Комсомольську-на-Амурі (знята з бойового чергування 14 листопада 1989 р., в цей час демонтована), та експериментальна установка біля Миколаєва (наразі демонтована). Станція в Чорнобилі не пройшла держвипробування після модернізації в 1985-1986 роках. Її було зупинено 26 квітня 1986 у зв'язку з аварією на ЧАЕС.

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Автор: Олександр Топчій