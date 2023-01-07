Він зауважує, що важливо берегти й надалі настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості.

Президент України Володимир Зеленський наголошує на вагомості того, що у Києво-Печерській лаврі прозвучала щира молитва за Україну, і що ніхто там більше не робитиме українське чужим.

Президент привітав з Різдвом Христовим усіх, хто відзначає це свято сьогодні, 7 січня, - в день, який став історичним для України та для духовної незалежності українського народу.

"Я був радий сьогодні бачити, скільки людей, скільки наших воїнів прийшли на службу Божу у храм Києво-Печерської лаври - у те святе місце, яке є одним із витоків української культурної традиції. Дуже важливо, що у Лаврі сьогодні прозвучала і ще звучатиме щира молитва за Україну. І що ніхто більше не буде робити українське чужим у Лаврі", - наголосив він.

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Зеленський додав, що українська незалежність має бути міцною в усіх її елементах, і буде такою назавжди.

"Ми з вами це забезпечуємо. І дуже важливо берегти і надалі такий настрій, який відчувався сьогодні. Настрій радості від посилення України і від здобуття історичної справедливості", - сказав він.

Служба Епіфанія у Києво-Печерській Лаврі

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Свято-Успенську Києво-Печерську лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Успенський собор і Трапезну церкву Національного заповідника Києво-Печерська лавра повернули від Української православної церкви Московського патріархату державі.

Православна церква України отримала дозвіл на проведення богослужіння в Успенському соборі 7 січня, з нагоди свята Різдва Христового.