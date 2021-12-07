У міністерстві ініціювали зміни до постанови Кабміну, які нададуть змогу десяткам екс-політв'язнів подати заяви на отримання такої допомоги.

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла, як у відомстві розв'яжуть проблему екс-бранця Кремля Олександра Шумкова та ще десятка колишніх політв'язнів, які не можуть отримати 100 тис. грн допомоги від держави через те, що їхні прізвища відсутні у списках Служби безпеки України.

Про це Верещук розповіла у коментарі УНІАН.

Раніше правозахисники повідомили, що екс-політв’язню Шумкову довелося судитися з Мінреінтеграції за виплату 100 тис. грн допомоги, адже міністерство відмовило йому у цьому через те, що Шумков не включений до списку звільнених осіб, який формує СБУ.

Разом з цим міністерство підтвердило, що Шумков перебуває на обліку осіб, позбавлених особистої свободи органами влади Російської Федерації на території РФ у зв’язку з його політичною діяльністю.

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"Такі дії міністерства позбавили Олександра можливості претендувати на законну матеріальну допомогу у 100 тис. грн, яка необхідна для оплати лікування, оренди житла та побутових потреб до моменту, поки екс-політв’язень не відновиться та зможе працевлаштуватися", - зазначили юристи "Об’єднання родичів політв’язнів Кремля".

Нещодавно Херсонський окружний адмінсуд задовольнив позовні вимоги Шумкова та визнав протиправною бездіяльність Мінреінтеграції, зобов’язавши відомство передати заяву екс-політв’язня до спеціальної комісії, яка призначає соцдопомогу, однак міністерство подало апеляцію на це рішення суду.

Водночас голова об’єднання Ігор Котелянець повідомив УНІАН, що всі роки, поки Шумков перебував в ув’язненні, він отримував ці кошти щорічно.

"Поки Шумков сидів, комісія визнавала його політв’язнем і надавала йому кошти, кожного року по 100 тис. грн він отримував. Як тільки він вийшов, почала діяти щодо нього саме ця норма (про списки СБУ - УНІАН)...", - розповів він.

Котелянець наголосив, що правозахисники вважають цю норму дискримінаційною.

Своєю чергою, Верещук розповіла кореспонденту УНІАН, що наразі комісія спирається на чинну постанову Кабміну, яка встановлює порядок здійснення виплат 100 тис. грн особам, яких правозахисники та ЗМІ називають політичними в’язнями.

За її словами, у 6-му пункті цієї постанови йдеться, що рішення про визнання особи такою, що була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії Росії, ухвалюється спеціальною міжвідомчою комісією лише на підставі списків, які подала Служба безпеки України.

"Ці списки формує СБУ, виходячи зі своїх даних, тобто щось вони мають, а чогось ні. Але так йдеться у цій постанові, і вона є сьогодні діючою. Немає жодної особи, яка б без списків СБУ була б визнана цією комісією особою, яка була позбавлена свободи внаслідок збройної агресії РФ", - пояснила вона.

Міністр розповіла, що про цю проблему дізналася від заступників одразу, як посіла відповідну посаду.

"Я відразу запитала, а чому ці списки може формувати лише СБУ. Не може ж так бути, що СБУ - це єдині, хто володіє ситуацією і займається звільненнями…" - додала вона.

Верещук наголосила, що на початку збройної агресії це дійсно була лише СБУ, однак зараз є правозахисники, які також активно збирають та верифікують ці дані.

"Тому ми запропонували постанову, і зараз вона пройшла всі погодження і очікує на правову експертизу в Мін’юсті", - зазначила вона.

За словами очільниці Мінреінтеграції, вчора проект цієї постанови був направлений до Мін’юсту, який протягом 10 діб з учорашнього дня має надати правову експертизу.

"І після цього ми її направляємо на засідання Кабміну… Після ухвалення якомога швидше її публікуємо. І ми сьогодні домовилися з колегами, що всі люди, і Шумков в тому числі, які з 2014 року були незаконно ув’язнені… матимуть змогу отримати 100 тисяч", - підкреслила міністр.

Вона уточнила, що на такі виплати наступного року буде скеровано 66 млн грн із можливістю згодом збільшити суму, якщо людей буде більше.

Верещук додала, що новою постановою пропонується внести зміни до вищезгаданого 6-го пункту чинної постанови, виключивши з цього пункту слова "включеної до сформованого СБУ переліку звільнених осіб".

Голова міністерства сказала, що їй відомо про непоодинокі випадки, коли люди, які за всіма критеріями дійсно мають право на отримання компенсації, її не отримують саме через вищезгадані списки СБУ.

"Це була дискримінаційна та несправедлива норма", - підсумувала вона.

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Заступник міністра Ігор Яременко зазначив, що як тільки буде ухвалена нова постанова, Шумков зможе у звичайному режимі звернутися до міністерства, міністерство винесе його заяву на засідання комісії, а комісія ухвалить рішення.

Довідка УНІАН. У серпні 2017 року військовослужбовця Чорнобаївської військової частини № 4067 Шумкова викрали спецслужби РФ на адмінкордоні між Херсонською областю і тимчасово окупованим Кримом.

Згодом суд заарештував його.

Згідно з фабулою сфабрикованої окупантами справи, Шумков довгий час нібито був охоронцем на той час лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша.

У грудні 2018 року Шумкова засудили до 4 років колонії загального режиму за звинуваченням у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 282.2 КК РФ ("Участь у діяльності екстремістської організації"), у зв'язку з нібито членством в забороненому в Росії "Правому секторі".

Шумкова утримували у виправній колонії №4 у місті Торжок Тверської області РФ.

24 грудня 2020 року після завершення терміну незаконного ув'язнення він повернувся в Україну.

Автор: Антоніна Доломанжи