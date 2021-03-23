Аналітик Сергій Шаповалов назвав зростання тарифів в Україні очікуваним.

Українське суспільство все ще трансформується з радянського і не має сформованої ринкової економіки і усвідомленого права власності, а тому вважає будь-які тарифи на житлово-комунальні послуги завищеними.

Про це в ефірі на Youtube-каналі «А шо так можна було?» заявив аналітик Фонду «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» Сергій Шаповалов, пише «Обозреватель».

«Ми трансформуємося з радянського суспільства на суспільство, яке живе в умовах ринкової економіки і приватної власності. Адже у нас не тільки комуналка дорого коштує, на думку багатьох людей, у нас і всі продукти дорого коштують, і так далі, і так далі. Навіть якби наші люди отримували більше грошей, все одно вони б говорили, що все навколо дорого, тому що ми ось на цьому етапі, коли люди ще не усвідомили, що економіка нормально працює тоді, коли постачальники послуг надають нормальні послуги, а споживачі послуг за це надають нормальну плату. Тільки так це може працювати. Але ми поки далекі від розуміння», – зазначив Шаповалов.

Саме тому, на думку експерта, Україні за 30 років незалежності досі не вдалося вирішити питання з ЖКГ-тарифами.

При цьому він констатував, що нормативно-правову базу, що регулює питання тарифів, не можна змінити миттєво, і вона ухвалюється на певний термін.

«Якщо 5 років тому був узятий кредит МВФ, умовно кажучи, то нова влада не може відмовитися від того, щоб віддавати відсотки за цим кредитом», – пояснив Шаповалов.

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Автор: Григорій Бондар