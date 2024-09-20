Це вдалося зробити завдяки спільній роботі ГУР, Міноборони та МЗС України.

Україна евакуювала своїх громадян з території Сирії. Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки МО України.

Українців вдалося вивезти завдяки роботі фахівців ГУР та Міноборони. Загалом вдалося повернути четверо наших громадян, а саме трьох жінок та одну дитину.

"Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, в якій точці планети вони б не перебували", - наголосили у повідомленні.

Також у поверненні українців брало участь Міністерство закордонних справ України.

"Безпека українців як удома, так і за кордоном - завжди серед пріоритетів. Україна ніколи не забуде та завжди прийде на допомогу своїм громадянам, де б вони не перебували. Дякуємо колегам з ГУР МО за співпрацю задля безпеки та захисту життів українців", - повідомили у пресслужбі МЗС України.

Повернення українців - останні новини

Як писав УНІАН, навесні Україні вдалося повернути п'ятьох депортованих дітей-сиріт, яких росіяни спочатку утримували на окупованій території України, а потім вивезли до РФ. Восени 2022 року загарбники вивезли їх у анексований Крим, а звідти в місто Анапа Краснодарського краю.

Також повідомлялось, що 14 вересня Україна повернула додому з російського полону ще 103 захисника. Зокрема це військові з Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини, а також воїни ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

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