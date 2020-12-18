Фільм "Дау. Дегенерація" протягом 6 годин екранного часу розповідає історію про роботу радянського надсекретного НДІ над створенням нової ідеальної людини.

Картина "Дау. Дегенерація" режисера Іллі Хржановського отримала гран-прі 26-го фестивалю авторського кіно, який минув у столиці Сербії Белграді.

Нагороду за режисерський дебют отримала українська картина "Погані дороги" Наталії Ворожбит.

Фільм "Дау. Дегенерація" протягом 6 годин екранного часу розповідає історію про роботу радянського надсекретного НДІ над створенням нової ідеальної людини. У замкнутих умовах життя, вчені та жителі інституту стикаються з проблемами свободи, особистого вибору і любові, а також тотального контролю з боку органів держбезпеки.

"Ідея цього фільму лише спочатку здається втечею з реальності в минуле 60-х років ХХ століття, по суті - це можливість для кожного учасника, актора, статиста або просто жителя світу "Дау" вивчити його ставлення до основних ідей, що лежать в основі "Дау. Дегенерація": до любові, дружби й людської свободи. Цей, часом дотепний, але все ж дуже тривожний фільм, говорить про невпинний пошук якоїсь формули щасливого і вільного життя для всіх нас у світі, в якому ми живемо сьогодні", - сказав сербський режисер Марко Джорджевич.

Журі сербського кінофестивалю також високо відзначило режисерський дебют Наталії Ворожбит "погані дороги", який є екранізацією авторської п'єси про життя людей на зруйнованому війною і недовірою Донбасі, вручивши українському фільму окрему нагороду.

Зазначимо, раніше інший фільм Хржановського "Дау. Наташа", поряд з картиною українського режисера Валентина Васяновича "Атлантида", увійшли в лонг-лист на отримання щорічної премії Європейської кіноакадемії

Представлений в рамках програми Канського кінофестивалю, "Дау" Іллі Хржановського став одним з наймасштабніших міжнародних кінопроектів останніх років. На прикладі біографії радянського Фізика Льва Ландау, режисер намагається дослідити природу тоталітарної влади та способи взаємодії особистості з нею.

Велика частина зйомок пройшла в Харкові на спеціально відбудованому знімальному майданчику у 12 тисяч квадратних метрів, що став найбільшим у Європі.

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Автор: УНІАН