Слідство на цей час схиляється до версії, що за нападом стоїть з’ясування стосунків між підлітками з конкуруючих районів.

Поліція вперше поспілкувалася з українським підлітком 15- річним Юрієм Симканичем, якого жорстоко побили у Парижі в середині січня.

Читайте такожЖорстоке побиття українця в Парижі: мати хлопця розповіла про його станЯк пише "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro, розмова у поліції в рамках розслідування тривала близько двох годин. Деталей розмови не повідомляють, але зазначається, що хлопець має дуже розмиті спогади про сам інцидент.

Зараз за підозрою в участі у побитті затримали 11 молодих людей з району Ванв, їм інкримінують у тому числі замах на вбивство. Шестеро у рамках запобіжного заходу знаходяться під арештом.

Слідство на цей час схиляється до версії, що за нападом стоїть з’ясування стосунків між підлітками з конкуруючих районів, і підставою для нападу на Юрія став інший інцидент 10 січня.

Побиття українського підлітка в Парижі: деталі

Побиття українця в Парижі сталося 15 січня неподалік Ейфелевої вежі. 15-річний Юрій з друзями повертався з коледжу, коли на них накинулася група невідомих. З металевими палицями і бітами вони атакували студентів.

Всього в рамках цієї справи під варту взяли дванадцять осіб (одинадцять неповнолітніх і один дорослий).

22 січня посол України у Франції Вадим Омельченко повідомив, що в реабілітації юнака спостерігається позитивна динаміка, але його стан продовжує залишатися важким.

31 січня нападникам на українського підлітка в Парижі висунути обвинувачення.

2 лютого мама хлопця повідомила, що він знаходиться на реабілітації. Юрій прийшов до тями і починає потроху ходити.

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Автор: УНІАН