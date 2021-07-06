Зведені споруди не відповідали вимогам Міноборони та були непридатними для забезпечення захисту військових.

Обвинувальний акт стосовно генерал-майора Збройних сил України та посадовця Донецької обласної державної адміністрації, обвинувачених у завданні Міністерству оборони 2,8 млн грн збитків під час будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на Донбасі, скеровано до суду.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Зазначається, що у 2015 році Кабінетом міністрів з резервного фонду бюджету з метою зміцнення обороноздатності держави виділено Міністерству оборони кошти для будівництва інженерних фортифікаційних споруд в зоні проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

Зокрема, для будівництва зазначених споруд міністром оборони було затверджено відповідну проектну документацію, що враховувала передовий досвід країн – учасників НАТО при будівництві аналогічних споруд.

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«Однак, генерал-майор ЗСУ та посадовець Донецької ОДА, діючи в інтересах підрядної організації – комерційного підприємства, забезпечили перерахування йому коштів за роботи з будівництва фортифікаційних споруд, що були самостійно виконані підприємством як експериментальні та не відповідали замовленій Міністерством оборони проектній документації, що призвело до неможливості використання фортифікаційних споруд для забезпечення захисту військовослужбовців», - йдеться у повідомленні.

У САП додали, що внаслідок протиправних дій вказаних осіб державі спричинено шкоду на загальну суму понад 2,8 млн грн.

За інформацією відомства, на сьогодні досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт щодо двох осіб за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу направлено для розгляду до Вищого антикорупційного суду.

Деталі прави

У липні 2020 року прокурори САП та детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі за підозрою чиновника Донецької облдержадміністрації у розкраданні 2,87 млн грн під час зведення бліндажів на території проведення Антитерористичної операції в Донецькій області.

Зокрема, начальник департаменту капітального будівництва Донецької ОДА, діючи в інтересах підрядної організації, що здійснювала будівництво фортифікаційних споруд, незважаючи на їхню невідповідність проектній документації та неможливість подальшого використання, прийняв виконані будівельні роботи.

Дії посадовця кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу («зловживання владою або службовим становищем»).

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Автор: Світлана Макринська