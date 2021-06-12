Ці посадовці впродовж лютого-березня 2014 року створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

Завершено розслідування щодо восьми колишніх високопосадовців Автономної республіки Крим за фактом окупації Криму та державної зради.

Як повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури, їм інкримінують вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, державної зради та створення злочинної організації (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 109, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 110, ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 255 Кримінального кодексу).

"Йдеться про екс-депутата Верховної Ради АРК, у подальшому голову так званої Ради міністрів Республіки Крим, екс-голову Верховної Ради АР Крим, у подальшому голову так званої Державної Ради Республіки Крим, колишнього прокурора Генеральної прокуратури України, у подальшому прокурора так званої РК, Севастопольського міського голову, екс-начальника відділу карного розшуку Сімферопольського міськуправління ГУ МВС України в АРК, у подальшому міністра внутрішніх справ так званої РК, начальника штабу Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби України, у подальшому начальника Прикордонної служби так званої РК, колишнього депутата Верховної Ради АРК, у подальшому першого заступника голови Ради міністрів так званої РК та колишнього начальника управління СБУ в Севастополі, у подальшому начальника так званого ФСБ по РК", - зазначається у повідомленні.

Читайте такожУ МЗС закликали ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому КримуПрізвища посадовців не вказані, але, ймовірно, йдеться про Сергія Аксьонова, Наталію Поклонську.

У Генпрокуратурі зазначають, що під час досудового розслідування встановлено, що високопосадовці окупаційної адміністрації РФ упродовж лютого-березня 2014 року, перебуваючи на території АРК та Севастополя, створили злочинну організацію з метою насильницького повалення конституційного ладу та зміни меж території України всупереч установленому порядку, а також брали участь у ній та сприяли окупації півострова.

За результатами спеціального досудового розслідування, матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення в порядку ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України, після чого обвинувальний акт буде скеровано до суду для розгляду по суті.

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Автор: Надя Пришляк