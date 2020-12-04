Громадянин Німеччини та громадянка Росії не змогли підтвердити прикордонникам мету свого візиту.

Прикордонники не впустили до України двох іноземців із "георгіївською" стрічкою.

Читайте такожУ Польщі випустили календар з "російським" Кримом (фото)Як повідомляється на сайті Держприкордонслужби, сьогодні у пункті пропуску "Бориспіль" до України не пропустили громадянина Німеччини та його супутницю – росіянку.

"Чоловік 1994 року народження та жінка 1998 року народження прибули рейсом з Берліну. Іноземці не змогли підтвердити прикордонникам Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" мету свого візиту", - поінформували у ДПСУ.

Крім того, у громадянина Німеччини на наплічнику була пов’язана георгіївська стрічка, носіння та публічне використання якої заборонене українським законодавством. Мандрівник повідомив прикордонникам, що стрічку йому подарував друг-росіянин.

Після відмови у пропуску громадянин Німеччини та громадянка РФ вилетять з України зворотним рейсом.

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Автор: Антоніна Доломанжи