Один із працівників цеху сфотографував дідуся і написав про нього у чаті громади.

Франтішек Пушкар - пенсіонер, що живе у Боярці, це містечко під Києвом. Йому 84 і він робить годівнички з дерева.

Читайте такожНа Чернігівщині чоловік повідомив про вигадане вбивство, аби біля двору розчистили снігПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Чоловік перетворив свою кухню на майстерню. Кожен виріб він різьбить ножем.

Розповідає, що все вирізьблене з дерева у домі - справа його рук. Працює вночі, щоб ніхто не заважав.

По матеріал спеціально їздить на місцеву пилораму. І ось один із працівників цеху сфотографував дідуся і написав про нього у чаті громади.

Допис переглянуло півтора мільйона люду. І тепер у дідуся замовлень на годівниці на місяці вперед, а ще - черга із журналістів, аби зафільмувати інтернет-зірку.

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Автор: УНІАН