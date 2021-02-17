Франтішек Пушкар - пенсіонер, що живе у Боярці, це містечко під Києвом. Йому 84 і він робить годівнички з дерева.
Читайте такожНа Чернігівщині чоловік повідомив про вигадане вбивство, аби біля двору розчистили снігПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Чоловік перетворив свою кухню на майстерню. Кожен виріб він різьбить ножем.
Розповідає, що все вирізьблене з дерева у домі - справа його рук. Працює вночі, щоб ніхто не заважав.
По матеріал спеціально їздить на місцеву пилораму. І ось один із працівників цеху сфотографував дідуся і написав про нього у чаті громади.
Допис переглянуло півтора мільйона люду. І тепер у дідуся замовлень на годівниці на місяці вперед, а ще - черга із журналістів, аби зафільмувати інтернет-зірку.
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