Вперше головна ялинка в столиці буде штучною.

У Києві на Софійській площі завершили збирати головну ялинку країни. Вперше вона штучна. Попереду найцікавіше - обробка і прикраси.

Читайте такожНа Софійській площі в Києві почали встановлювати новорічну ялинку (відео)Як йдеться в сюжеті ТСН, працівники, які встановлюють ялинку, кажуть, що все йде за планом. Крім того, що їм холодно.

"Вже вставили 500 тис. гілок. Вийшла вона, як і планувалося, 31 метр заввишки і 97 тонн вагою. На верхівку капелюх вже теж наділи. Збирали її виключно чоловіки", - йдеться в сюжеті.

Працівники додали, що сьогодні закінчили монтувати зелень і вішатимуть гірлянду, але запалювати ще не планують.

"А ось до прикрас іграшками приєднаються і жінки. Я, до речі, тільки що, коли розмотували, побачила колір гірлянди, який нам не розкривали. Їх два. Білий холодний і зелений. Закінчити прикрашати повинні 15 грудня, а запалять 19", - каже кореспондент ТСН.

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Автор: УНІАН