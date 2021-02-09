У Харкові затримано адвоката під час надання слідчому Державного бюро розслідувань неправомірної вигоди у розмірі 2 тис. дол.
Про це повідомляє ДБР.
Зазначається, що адвокат за 2 тис. дол. намагався вирішити питання щодо закриття кримінального провадження відносно свого клієнта, яке розслідують слідчі ТУ ДБР у м. Полтаві за фактом смертельної дорожньо-транспортної пригоди, повернення раніше вилученого автомобіля та фальсифікацію відповідних експертних досліджень.
«З метою викриття протиправної діяльності адвоката, слідчий ДБР звернувся до керівництва територіального управління, після чого діяв під контролем правоохоронців», - йдеться у повідомленні.
8 лютого під час передачі коштів адвоката затримано у порядку ст. 208 КПК України. Грошові кошти виявлено та вилучено у повному обсязі.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 ККУ, та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
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