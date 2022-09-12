Відправлення поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком.

Харківщина залишається частково знеструмленою, проте рейси між Харковом та Києвом прямують за розкладом.

Про це повідомляє АТ "Укразалізниця".

"Станом на 07:30: Частково знеструмленою лишається Харківщина, проте рейси між Харковом та Києвом прямують згідно з розкладом, відправка поїздів Інтерсіті+ також відбудеться за графіком", - йдеться у повідомленні.

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Водночас, зазначається, що станом на 7:30 поїзд №7 "Харків-Одеса" має затримку на 36 хвилин, а поїзд №1 "Харків-Івано-Франківськ" має затримку на 48 хвилин.

"Приміські рейси електропоїздів до ст. Лихачево, Зміїв, Лозова та Харків-Сортувальний на сьогодні скасовано", - додали в "УЗ".

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удар по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метро та наземний транспорт міста вже працюють у штатному режимі

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