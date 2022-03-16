Хасан, якому 11 років, сам проїхав відстань у понад тисячу кілометрів, аби дістатися кордону.

11-річний Хасан із Запоріжжя, який сам перейшов кордон зі Словаччиною 5 березня, возз’єднався зі своєю сім’єю.

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ Словаччини у Facebook. В даний час хлопчик, його мама, бабуся, а також п’ятеро братів і сестер перебувають всі разом у безпеці.

"Неможливе стало реальністю. Хасан, який один подорожував Україною і своєю історією підкорив весь світ, вже з мамою", - йдеться у повідомленні.

У МВС країни зазначили, що після дуже довгої і важкої подорожі їм також вдалося возз’єднатися з бабусею на території Словаччини.

У МВС також подякували волонтерам, які допомагали Хасану та його рідним, зокрема Асоціації громад християнської молоді (ZKSM), а також правоохоронцям по обидві сторони кордону.

Як повідомляв УНІАН, соцмережі сколихнула історія Хасана, який самотужки перетнув піший кордон зі Словаччиною, тікаючи від війни.

Мати хлопчика намагалася врятувати йому життя, коли російські окупанти обстрілювали Запорізьку АЕС, і посадила сина на поїзд до кордону. При собі 11-річний Хасан мав лише невеликий рюкзак, документи і номер телефону, написаний на руці.

Волонтери зв’язалися з сім’єю хлопчика і допомогли йому безпечно перетнути кордон.