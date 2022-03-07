Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери.

11-річний український хлопчик самостійно дістався українсько-словацького кордону.

Про це повідомили на сторінці МВС Словаччини у Facebook.

Дитина із Запоріжжя перейшла кордон до Словаччини з одним поліетиленовим пакетом, паспортом та номером телефону, написаним на руці. Батьки хлопчика були змушені залишитися в Україні.

Хлопця на кордоні зустріли словацькі волонтери. Вони були здивовані тим, настільки дитина виявилася безстрашною.

Завдяки контакту, який батьки написали на його руці, хлопець зміг зв’язатися з рідними - вони його забрали.

У неділю верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді повідомив, що за останні 10 днів понад 1,5 млн людей втекли з України до сусідніх країн через війну.

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