На сьогодні йдеться про 12 тисяч гривень щомісячно.

Уряд визначив розмір щомісячної виплати для чинних військовослужбовців і ветеранів, удостоєних відзнакою президента України "Хрест бойових заслуг". Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Відповідно до постанови уряду № 1568, ухваленої в грудні 2025 року, розмір щомісячної грошової виплати для цієї категорії громадян становитиме 1,5 мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня відповідного року, тобто на сьогодні це 12 000 грн щомісяця.

В уряді повідомили, що у разі якщо людина має право на виплати за кількома нагородами, то вона може отримувати лише одну — у тому розмірі, який сама обере. Зокрема:

орден "Золота Зірка" — 24 тис. грн;

орден Богдана Хмельницького трьох ступенів — 16 тис. грн;

ордени "За мужність" трьох ступенів і княгині Ольги трьох ступенів — 8 тис. грн;

відзнака "Хрест бойових заслуг" — 12 тис. грн.

Хрест бойових заслуг - що відомо

Відзнака "Хрест бойових заслуг" встановлена указом президента від 5 травня 2022 року для відзначення військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань за видатну особисту хоробрість та відвагу або видатний геройський вчинок під час виконання бойових завдань, а також видатні успіхи в управлінні військами (силами).

Серед усіх військових нагород "Хрест бойових заслуг" є найвищою.

7 травня 2022 року президент України Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України - відзнаки "Хрест бойових заслуг" п'ятьом військовим, а також перші відзнаки "За мужність та відвагу".

Першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став тодішній головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний.

Відзнаку "Хрест бойових заслуг" отримали тоді заступник головнокомандувача ЗСУ генерал-лейтенант Євген Мойсюк, бойовий медик 72-ї окремої механізованої бригади сержант Дарія Мазуренко, командир 14-ї окремої механізованої бригади полковник Олександр Охріменко, заступник командира механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Владислав Калієвський.

