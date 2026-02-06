Поламав ребра і колінну чашечку: Коломойський звинуватив генпрокурора у відданні наказу побити його адвоката

Факт побиття, за словами бізнесмена, підтвердила і судово-медична експертиза.

Український бізнесмен Ігор Коломойський звинуватив генпрокурора України Руслана Кравченка в тому, що той віддав наказ побити його адвоката Сергія Стецюка. Про це Коломойський повідомив під час судового засідання.

"У мене є адвокат Стецюк. Йому в грудні за наказом генпрокурора зламали ребра, зламали колінну чашечку. І керівник цієї команди з СБУ, Максим Безпалий, по-моєму, він передав привіт мені особисто. І сказав, що "нехай відкличе позов від генпрокурора і не буде у тебе неприємностей". Це по відношенню до адвоката такі дії", - сказав Коломойський.

Він додав, що про факт побиття стало відомо в грудні 2025 року. А в кінці січня 2026 року з'явилася судово-медична експертиза, яка підтвердила факт перелому ребер і колінної чашечки адвоката.

"У які терміни я повинен доповісти, що чиниться тиск на моїх адвокатів, для того, щоб я відкликав позов проти генпрокурора? Особисто за командою генпрокурора товариш Безпалий Максим, керівник групи "Альфа" зламав ребра моєму адвокату, зламав колінну чашечку", – сказав він.

"Попередній генпрокурор був набагато розумнішим, і його відправили послом на Гаваї, а цього далі, ніж могильником на новому меморіалі, вже нікуди не відправлятимуть", – додав Коломойський.

Нагадаємо, в липні минулого року на тлі кризи з НАБУ і САП генпрокурор Руслан Кравченко дав брифінг, на якому фактично звинуватив бізнесмена в скоєнні злочину. У відповідь на це український бізнесмен звернувся до суду і почав вимагати спростування.

Пізніше адвокат Коломойського Олександр Лисак заявив, що сторони близькі до мирного врегулювання. Оскільки Генпрокуратура фактично визнала, що Коломойський не скоював жодних злочинів, а "отже, за логікою самої прокуратури, попередні гучні заяви її глави не відповідали дійсності".

