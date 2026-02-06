В Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги: прогноз НБУ

До кінця опалювального сезону чинні тарифи на комуналку не переглядатимуться.

До кінця опалювального сезону чинні тарифи на комунальні послуги не переглядатимуться, однак у подальшому не виключено їх підвищення через високі потреби у відновленні енергосистеми.

В Інфляційному звіті НБУ припускається, що до кінця поточного опалювального сезону чинні тарифи на електроенергію, газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.

"Водночас з огляду на зростання потреб у фінансуванні відновлення енергосистеми після масованих обстрілів зросла ймовірність подальшого поступового та поетапного приведення частини з цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів", - сказано в документі.

Регулятор наголошує, що не володіє інформацією щодо можливих рішень у цій сфері та не бере участі у формуванні тарифної політики, проте закладає в свій прогноз технічне припущення щодо підвищення цін на електроенергію для побутових споживачів.

"Невизначеність із масштабами та термінами коригування енергетичних тарифів - ризик для наведеного прогнозу інфляції. Зокрема, значне підвищення вартості енергоносіїв для швидкого усунення дисбалансів в енергетичному секторі може стати джерелом додаткового інфляційного тиску, що вимагатиме значно збільшити субсидії для населення", - йдеться у звіті.

З іншого боку, зазначає регулятор, триваліше відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на комунальні послуги стримуватиме інфляцію, але при цьому погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

"Це посилюватиме ризики нестабільності енергоринку, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, яка потребує термінового масштабного відновлення, водночас посилення цінового тиску лише відтерміновуватиметься на майбутнє", - сказано у документі.

Тарифи на комуналку в Україні – останні новини

В Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ та тепло для населення до завершення воєнного стану. За базовим сценарієм, ціни на газ для населення залишаться незмінними протягом усього 2026 року.

При цьому голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко зазначає, що в разі завершення бойових дій та скасування воєнного стану у першій половині 2026 року вартість газу для населення може зрости вже наприкінці року після проведення парламентських виборів.

Водночас енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв вважає. що міжнародні кредитори України будуть підштовхувати уряд до підвищення тарифів на електроенергію для населення вже у цьому році, навіть якщо бойові дії триватимуть. Вартість світла для населення протягом чотирьох років може зрости до 8,5 грн/квт-год.

