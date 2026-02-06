Нацбанк погіршив прогноз інфляції через руйнування в енергетиці: що буде з цінами

Зниження інфляції триватиме й у наступні місяці за рахунок вищих урожаїв 2025 року.

Інфляція в Україні сповільнювалася швидше за прогнози Національного банку. Проте регулятор дещо погіршив очікування від темпів зростання цін на 2026 рік, зокрема, через вплив масштабних руйнувань в енергетиці, йдеться в Інфляційному звіті НБУ.

Зазначається, що у грудні споживча інфляція сповільнилися до 8% у річному вимірі. Така динаміка зумовлювалася передусім ефектами вищих урожаїв, а також певним зменшенням тиску на ринку праці та збереженням стійкої ситуації на валютному ринку.

"Низькі врожаї та високі ціни на овочі у 2024 році стимулювали виробників суттєво збільшити посівні площі в новому сезоні. Це забезпечило суттєве розширення пропозиції у 2025 році. Водночас низька якість окремих овочів та погіршення ситуації в енергетиці, яке ускладнило їх зберігання, стимулювали розпродажі. У результаті ціни на овочі борщового набору впродовж останніх місяців пришвидшили падіння", - йдеться у документі.

За оцінками НБУ, річні темпи зростання споживчих цін знизилися й у січні. Зниження інфляції триватиме й у наступні місяці, передусім завдяки подальшому відображенню залишкових ефектів від вищих урожаїв 2025 року.

"Водночас вплив масштабних руйнувань в енергетиці тиснутиме на ціни, зокрема збільшуватиме витрати бізнесу на забезпечення енергонезалежності. Ці проінфляційні ефекти частково компенсуються зниженням споживчої активності через відключення електроенергії та холодну зиму", - сказано у звіті.

В цілому регулятор очікує, що наслідки руйнувань енергетики спричинять помірне пришвидшення інфляції в другому півріччі, тож за результатами 2026 року інфляція знизиться помірно – до 7,5% (у попередньому прогнозі регулятор очікував на показник 6,6%). Однак надалі вона повернеться на траєкторію стійкого зниження до цілі 5%: у 2027 році в НБУ очікують на зниження інфляції до 6% (проти 5% у попередньому прогнозі), а вже у 2028 році – до 5%.

Споживча інфляція за результатами 2025 року склала в річному вимірі 8%. Продукти харчування та безалкогольні напої подорожчали в цілому на 10,2%. Найбільше – на 21% - зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти. Подешевшали, порівняно з груднем 2024 року, овочі (-29,%) та цукор (-9,7%).

У січні Національний банк України знизив облікову ставку до 15% вперше з березня 2025 року. Правління НБУ вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, враховуючи зниження інфляційного тиску та зменшення ризиків, пов’язаних із зовнішнім фінансуванням.

