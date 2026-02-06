'Бої надзвичайно напружені': Сирський назвав найгарячіші точки фронту

У січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.

Ситуація на фронті залишається складною, противник продовжує наступальні дії на всій протяжності лінії бойового зіткнення з різною інтенсивністю. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

За його словами, активна лінія фронту становить близько 1200 км, і продовжує зростати глибина бойових порядків.

"Розвиток безпілотних систем призводить до того, що бойові порядки розширюються не по фронту, а вглиб кіл-зони та вже сягають 15–20 кілометрів. За останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тисяч осіб разом з оперативним резервом. Водночас окупанти повністю виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військовослужбовців", - розповів він.

Головком зазначив, Сили оборони України також активно здійснюють наступальні та контрнаступальні дії. На окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Їхня мета – утримувати противника в постійній напрузі, завдавати йому втрат і не допустити просування вперед.

Він наголосив, що така тактика дає результат - у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.

"Найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського. Тут противник зосередив найбільшу кількість сил і засобів. Щоденно він намагається захопити Родинське з метою виходу в тил нашого угруповання. Бої надзвичайно напружені, однак противник успіху не має. Цей район перебуває під постійною увагою українського командування. Безпосередньо в Покровську Сили оборони України контролюють північну частину міста", - розповів головком.

За його словами, аналогічна ситуація у Мирнограді. Там проводяться заходи з покращення тактичного положення українських військ. Додатковим ускладненням є застосування противником дальніх дронів. Вживається комплекс антидронових заходів. Ситуація залишається складною.

"У районі Гуляйполя тривають інтенсивні бойові дії. Противник зосередив сили чотирьох армій і протягом майже двох місяців веде напружені бої. Оборону утримують штурмові підрозділи Сил оборони. Усі спроби ворога прорвати нашу оборону зазнали невдач. Українські підрозділи також здійснюють активні дії, що створює передумови для стабілізації обстановки", - додав Сирський.

Як повідомляв УНІАН, в Україні почали працювати обмеження на використання системи супутникового звʼязку Starlink – тепер використовувати можна лише ті термінали, які зареєстровані офіційно у "білих списках".

Бійці з Запорізького напрямку – 118-ї, 65-ї та 128-ї бригад розповіли, що на тлі відключення Starlink у росіян почалася паніка. Також блокування неверифікованих терміналів призвело до зниження інтенсивності обстрілів.

