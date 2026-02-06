Українці розмітають '‎класику'‎: названо найпопулярніший вживаний автомобіль з-за кордону

Найбільшим попитом у цьому сегменті користувався по-справжньому ‎народний‎ Volkswagen Golf.

Минулого місяця автопарк України збільшився на 17 тисяч уживаних легкових авто, імпортованих з-за кордону. Про це інформує "‎УкрАвтопром"‎.

Оприлюднений показник на 22% перевищує результат за аналогічний період минулого року. Найбільшу частку в цьому сегменті авторинку охопили бензинові авто, на які припало 57%. У січні 2025 року їхня частка становила 46,6%.

Одразу за бензиновими йдуть дизельні автомобілі (22%) та електрокари (11%). На гібриди та на автомобілі з ГБО припало 7% і 3% ринку, відповідно.

Найбільшим попитом в цьому сегменті користувався по-справжньому народний‎ Volkswagen Golf. Автомобіль традиційно цінують за економічність, високу якість складання, надійність та практичність.

ТОП-10 найпопулярніших моделей місяця:

Volkswagen Golf − 899 од.;

Volkswagen Tiguan − 633 од.;

Audi Q5 − 617 од.;

Škoda Octavia − 613 од.;

Nissan Rogue − 584 од.;

Renault Mégane − 548 од.;

Volkswagen Passat − 434 од.;

Nissan Qashqai − 374 од.;

Ford Escape − 349 од.;

Audi A4 − 316 од.

Середній вік уживаних автомобілів, які у січні отримали українські номерні знаки, як і минулого року, становив десять років.

Раніше стало відомо, що в нашій країні зростають середні ціни на вживані автомобілі. У минулому місяці медіанна ціна вживаного авто зросла на 200 доларів порівняно із січнем минулого року і становила 6200 доларів.

Найбільш відчутне зростання зафіксували в сегменті гібридних авто. За рік їхня середня ціна підвищилася з 15 900 до 21 500 доларів.

Подорожчання майже на 6 тисяч доларів експерти пов’язують не стільки зі зростанням попиту на гібриди, скільки з оновленням модельного ряду.

Також повідомлялося, що у минулому році українці купили 96,9 тисячі ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років. Найпопулярнішим в цьому сегменті виявився електричний кросовер Tesla Model Y.

