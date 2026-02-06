Європа створить велетенський повітряний авіаносець: коли саме літак побачить світ

США і Китай вже почали експериментувати зі схожими концептами авіаносців для БпЛА.

Компанія Airbus планує до 2029 року представити концептуальну версію транспортного літака A400M, розроблену спеціально для використання дронів і завдання ударів на великі відстані. Про це повідомляє Bloomberg.

Літак буде використовувати модульну систему для завантаження дронів. "Материнське" повітряне судно зможе перевозити 50 БпЛА.

"Ми можемо розгорнути їх як рій, – говорить керівник програми A400M Герд Вебер. – Це надасть нам можливості для глибоких ударів, яких ми досі не мали".

Відео дня

Базовий A400M – це сучасний чотиримоторний турбогвинтовий літак, який здійснив перший політ у 2009 році. Експлуатувати машину почали у 2013 році.

A400M створювався як тактичний військово-транспортний літак, проте останніми роками його модернізували, зокрема, для пожежогасіння, а також координації безпілотних комплексів.

Повітряні авіаносці – останні новини

Концепція повітряного авіаносця набирає популярність останнім часом, що пов’язано, в першу чергу, із розвитком безпілотних систем. Раніше США і Китай вже почали експериментувати зі схожими концептами авіаносців для безпілотників.

Так, нещодавно Китай здійснив перший політ апарата "Цзютянь" – надвеликого безпілотника, який називають "літаючим авіаносцем дронів".

Машина здатна перевозити до шести тонн озброєння. Вона має вісім точок підвіски для керованих бомб, ракет класу "повітря-повітря", протикорабельних ракет та безпілотників-камікадзе.

Одна з ключових особливостей апарата – можливість транспортувати у фюзеляжі понад 100 малих дронів.

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомив, що Китай допомагає Росії нарощувати виробництво ударних БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: