Не артилерія: Сирський розповів про основу вогневого ураження на фронті

Розвиток дронів призводить до того, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину.

На сьогодні дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті, артилерія - 40%.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час спілкування з журналістами. За його словами, у Силах оборони України триває нарощування та вдосконалення сил безпілотних систем як окремого роду військ. Усі ураження цілей проходять обов’язкову верифікацію.

"Проводиться подальше нарощування та вдосконалення окремого роду сил - безпілотних систем. З літа 2025 року (з моменту створення угруповання Сил безпілотних систем) частка їх ефективності у вогневому ураженні і знищенні противника зросла з 4% до 33%. На даний час дрони складають приблизно 60% від загальної частки всього вогневого ураження на фронті. Артилерія - 40%", - сказав він.

Головком зазначив, що розвиток дронів призводить до того, що бойові порядки збільшуються не по фронту, а вглибину. Кілзона вже сягає 15-20 км.

Також Сирський розповів, що щоденно противник застосовує від 100 до 200 ударних БпЛА типу Shahed та періодично здійснює масовані ракетно-авіаційні удари. Сили оборони України проводять комплекс контрзаходів для знищення повітряних цілей.

"В умовах складної погоди основним і найбільш ефективним засобом залишаються зенітні ракетні війська, які є всепогодними. За сприятливих погодних умов активно залучаються авіація, вертольоти та дрони-перехоплювачі. Це дозволяє знищувати 70%, а подекуди й більше, усіх засобів повітряного нападу", - пояснив він.

Крім того, головком зауважив, що триває комплекс організаційних заходів з підвищення ефективності безпілотної складової ППО. Планується перерозподіл функцій між зенітними ракетними військами та новим родом військ, який відповідатиме за прикриття важливих об’єктів. Паралельно нарощується чисельність і якість дронів-перехоплювачів.

Також, за його словами, активно триває взаємодія з партнерами щодо забезпечення ракетами до зенітних ракетних комплексів і винищувальної авіації з метою збереження необхідного рівня спроможностей ППО.

Як повідомляв УНІАН, Сирський розповів, що за останні пів року чисельність угруповання противника залишається приблизно на одному рівні – 711–712 тис. осіб разом з оперативним резервом.

Водночас росыяни виконали і навіть перевиконали плани з комплектування свого війська. Це свідчить про те, що рівень їхніх втрат перевищує можливості з поповнення. У середньому ворог щодоби втрачає близько 1000–1100 військових.

