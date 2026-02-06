У 2025 році ЗСУ провели три наступальні операції: Сирський розкрив деталі

Було зірвано плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон.

У 2025 році Сили оборони України провели три наступальні операції, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський під час спілкування з журналістами.

За його словами, дві з них відбулися на території РФ, зокрема у Бєлгородській та Курській областях, а третя операція відбулася на Добропільському напрямку.

Головком наголосив, що ці дії зірвали плани противника щодо захоплення Донецької області і створення так званих буферних зон.

Відео дня

Крім того, Сирський зауважив, що Територіальні центри комплектування (ТЦК) забезпечують близько 90 відсотків мобілізації особового складу, і це забезпечує стабільне поповнення Сил оборони. Ще орієнтовно 10 відсотків рекрутуються.

Ситуація на фронті

Сирський також зазначав, що на окремих ділянках близько чверті бойових зіткнень становлять саме дії українських підрозділів у наступі. Він наголосив, що така тактика дає результат - у січні противник не досяг жодних суттєвих оперативних успіхів.

Він додав, що найбільш інтенсивні бойові дії тривають у районі Покровська, зокрема на Очеретинському напрямку та в районі Родинського.

Як повідомляв УНІАН, старший лейтенант Сил оборони України із позивним "Алекс" у своєму Телеграм-каналі "Офіцер" розповів, що російські загарбники продовжують наступальні дії на Добропільському напрямку.

За його словами, піхота окупаційних військ РФ щодня намагається проникнути на околиці Білицього та Нового Донбасу через посадки. Ворожі групи знищуються без можливості закріпитися. Однак, як зауважив військовий, лінія бойового зіткнення "все одно рухається все ближче і ближче".

Вас також можуть зацікавити новини: