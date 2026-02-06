14 літаків та кортеж зі 100 авто: Венс з розмахом прилетів на Олімпіаду в Мілан

Для поїздки американського віце-президента до Італії задіяли безпрецедентні заходи безпеки, однак частина програми пройшла без посиленого контролю.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс уже другий день перебуває в Мілані, де сьогодні стартують зимові Олімпійські ігри. Як повідомляють ЗМІ, американська делегація прибула до Італії з масштабним логістичним і безпековим супроводом – для поїздки було задіяно 14 літаків і близько 100 автомобілів, пише Bild.

За даними журналістів, один із літаків доставив продукти харчування, два – броньовані автомобілі, решта перевозили співробітників адміністрації, охорону та офіційний супровід віцепрезидента.

Посилені заходи безпеки

Штаб Джей Ді Венса та державного секретаря США Марко Рубіо, який також прибув до Мілану, розмістився в готелі Sheraton. Будівлю повністю перекрили для сторонніх, а поруч встановили спеціальну чорну захисну конструкцію, до якої заїжджав кортеж віцепрезидента. Такі заходи зазвичай застосовують для осіб із найвищим рівнем загрози.

На цьому тлі несподіваним виглядав візит Венса на хокейний матч жіночих збірних США та Чехії. Віцепрезидент відвідав гру разом із родиною та Марко Рубіо без масштабних перевірок і повної зачистки трибун.

До складу делегації Джей Ді Венса також увійшли колишній директор ЦРУ Майк Помпео та кілька олімпійських чемпіонів минулих років. Очікується, що ввечері віцепрезидент США візьме участь у церемонії відкриття зимових Олімпійських ігор на стадіоні Сан-Сіро.

Олімпіада в Мілані - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, за місяць до старту Зимової Олімпіади українці вже здобули 20 ліцензій у п'яти видах спорту: біатлон - 10, лижні гонки - 5, гірськолижний спорт - 2, шорт-трек - 2 та фігурне катання - 1.

Водночас повідомлялось, що російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх-2026 в Італії не зможуть представляти свою країну, навіть якщо до того часу буде досягнуто мирної угоди з Україною.

