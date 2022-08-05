Найбільший ріст ціни кошика у червні спостерігався в Хмельницькій та Одеській областях.

Станом на кінець червня Індекс доступності продовольства (ІДП) знизився на 47,6% порівняно з довоєнним значенням через подорожчання основних продуктів харчування.

На це вплинули сезонні фактори і захоплення територій, йдеться в дослідженні KSE "Агроцентр" спільно з Мінагрополітики.

Основна причина для зниження Індексу – збільшення в середній ціні кошика продуктів харчування. Станом на 27 червня – 1 липня, ціна кошика зросла на 17,5% порівняно з ціною 23 – 27 травня. Причиною такого значного росту цін є сезонні фактори – у магазинах почали з’являтись ранні овочі нового врожаю, які є дорожчими за минулорічні.

На зростання ціни також вплинула російська окупація регіонів-виробників овочів. Зокрема, сезонний ріст посилила окупація Херсонської області, яка є одним з лідерів виробництва овочів в Україні. Ціни продовжують зростати через перебої у ланцюгах поставок, проблеми з логістикою та ріст цін на фактори виробництва.

Найбільший ріст ціни кошика у червні спостерігався в Хмельницькій та Одеській областях – на 22,6% та 21% відповідно.

Станом на початок липня вже стали помітні позитивні тенденції щодо зниження цін, зазначають експерти KSE "Агроцентр".

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну ІДП становив 12,4. Тобто людина із середньою зарплатою могла купити кількість продуктових кошиків, еквівалентну запасу на 12,4 місяців. Поточна оцінка ІДП становить лише 6.5. Поточна оцінка ІДП на 12% нижче, ніж у першій половині червня, і на 14,9% нижче, ніж у травні.

Зростання споживчих цін в Україні в травні прискорилося до 18%, порівняно з 16,4% у квітні. За місяць споживчі ціни зросли на 2,7%, з початку року – на 13,9%, свідчать дані Держстату.

На початку червня НБУ підвищив облікову ставку до 25% після трьох місяців її фіксації на рівні 10%. Це рішення стало відповіддю регулятора на прискорення інфляції.

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