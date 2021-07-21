Норма мовного закону про іспит почала діяти 16 липня.

Українські чиновники, які з першого разу не зможуть скласти іспит на знання державної мови, отримають можливість для перездачі.

Про це заявив міністр Кабміну Олег Немчінов в ефірі каналу "Україна 24".

"Закон один для всіх - чи працює людина або претендує на посаду в секретаріаті Кабміну, або це місцева адміністрація. Є можливість протягом 4 місяців перездати це тестування. Єдиний момент, про який ми зараз говоримо, це внесення змін до законодавства, які були ініційовані окремими депутатами, що стосуються визнання сертифікатів, які видавалися в 2018 році і прирівнювання їх до посвідчень, які будуть видаватися при новому тестуванні, а також можливих варіантів тестування для переможців конкурсів, а не для всіх учасників, щоб не завантажувати систему", - сказав Немчінов.

За його словами, подібна норма вже існувала, але володіння державною мовою не вимагало документального підтвердження.

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"Звичайно, така норма була присутня, не було вимоги з приводу підтвердження цього рівня у вигляді свідоцтв, які зараз будуть видаватися за підсумками проведення тестування. Така норма існувала ще й щодо деяких категорій посад, де є визначення іноземної мови, але більшість фахівців її не проходять або не показують необхідний рівень", - сказав чиновник.

Міністр запевняє, що корупційна складова при проходженні тестів - виключена.

"В даному випадку не передбачається контакт претендента на знання мови з людиною, яка визначає цей рівень", - пояснив він.

Іспит з української для чиновників: деталі

Законодавча норма про іспиті з державної мови набула чинності 16 липня 2021 року. Перші іспити чиновники почали складати 19 липня.

Іспити організовано, зокрема, в Києві, Івано-Франківську, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Іспит на визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов'язані володіти державною мовою та застосовувати її при виконанні службових обов'язків, складається з чотирьох частин: "Культура мовлення" (24 тестових завдання), Читання (20 тестових завдань), Письмо (1 завдання відкритого типу), "Мовлення" (2 завдання відкритого типу).

16 липня в Україні розпочався новий етап втілення норм закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", який забезпечить збільшення присутності державної мови в публічному просторі та зміцнення її статусу як державної.

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Автор: Юрій Годован