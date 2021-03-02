Свій вчинок жінка пояснила тим, що не хотіла виходити за продуктами, бо боялася, що у неї можуть відібрати дитину.

В Одеській області оголошено підозру жінці, яка морила голодом свою малолітню дочку.

Як поінформували в Білгород-Дністровському відділі поліції, підозру повідомлено минулого тижня.

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За інформацією поліції, інцидент мав місце півтора роки тому. Тоді до правоохоронних органів Білгород-Дністровського надійшла інформація від сусідів 36-річної жінки, яка, зі слів заявників, давно перестала з'являтися на вулиці. Побоювання сусідів були пов'язані з тим, що у цієї громадянки є малолітня дочка, яка також «зникла».

На місце прибули співробітники поліції і соціальної служби.

«Потрапивши в квартиру цієї матері-одиначки, вони були приголомшені. Жінка, яка проживала з дитиною одна і отримувала від держави допомогу на її утримання, довела до виснаженого стану і себе, і свою маленьку донечку ... Від голоду дівчинка вже почала їсти побілку зі стін», - розповіли в поліції.

Як з'ясувалося, ця мешканка Білгород-Дністровського протягом півтора місяців морила голодом доньку, якій було три з половиною роки, утримуючи її під замком, щоб виснажену дівчинку ніхто не побачив.

Свій вчинок жінка пояснила тим, що, коли вдома закінчилися запаси продуктів, на вулицю виходити вона боялася нібито через те, що у неї можуть відібрати дитину.

Виснажених жінку і дівчинку тоді одразу госпіталізували, в подальшому дитини у матері вилучили.

«Минулого тижня 36-річній жінці оголошено підозру», - повідомили в поліції, уточнивши, що протягом півтора років проводилися різні експертизи.

За інформацією правоохоронців, спочатку розслідування було розпочато за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, стосовно якої встановлена ​​опіка чи піклування) Кримінального кодексу України.

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Надалі розслідування показало, що мати не піклувалася про дитину без поважних причин. Це призвело до того, що у дівчинки - значний дефіцит маси тіла, і вона почала відставати в розвитку. Виявлено ще низку порушень закону.

У зв'язку з цим провадження відкрито ще за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2. ст. 136 (ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані) і ст. 126-1 (домашнє насильство).

Зараз вирішується питання про позбавлення жінки батьківських прав.

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Автор: Лариса Козова